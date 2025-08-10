Türkiye, Yüzde 71 Enflasyonla Lider

OECD TÜKETİCİ ENFLASYONU RAPORU

OECD’nin 5 Ağustos 2025 tarihli Tüketici Enflasyonu Raporu, küresel ekonomi içindeki enflasyon dinamiklerini ortaya koyuyor. Rapor, ülkelerin tüketici fiyatları endekslerindeki yıllık değişimleri inceleyerek, Haziran 2025 verileriyle Türkiye’nin enflasyon görünümünü diğer gelişmiş ekonomilerle karşılaştırmalı olarak sunuyor. Haziran 2025 itibarıyla OECD ülkelerinin ortalama yıllık enflasyonu yüzde 4,2 seviyesinde bulunurken, Türkiye’de bu oran yüzde 71,6 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu oran, Türkiye’yi OECD içindeki diğer 37 ülkenin çok önüne geçirerek, en yüksek enflasyona sahip ülke konumuna getiriyor. Rapordaki veriler, Türkiye’nin enflasyon oranının, ona en yakın ülkelerden bile kat kat yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Örneğin, Lüksemburg’un enflasyon oranı yüzde 18,8, İrlanda’da yüzde 16,8 ve Litvanya’da yüzde 18,6 olarak tespit ediliyor ve bu rakamlar Türkiye’nin oranlarıyla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARI ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKIYOR

Raporda dikkat çeken bir başka unsur ise, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye’deki enflasyon üzerinde etkili olan en büyük faktörlerden biri olması. OECD genelinde yıllık gıda enflasyonu yüzde 4,6 olarak sabit kalırken, Türkiye’de bu oran yüzde 35,4 seviyesine ulaşıyor. Enerji enflasyonunda da benzer bir durum gözlemleniyor. OECD ortalamasındaki yıllık enerji fiyat artışı yüzde 4,6 olarak kaydedilirken, Türkiye’de bu oran yüzde 37,7’ye kadar yükseliyor. Bu rakamlar, özellikle temel tüketim maddeleri ve enerji maliyetlerindeki artışın Türk tüketicilerin alım gücünü nasıl ciddi biçimde etkilediğini gösteriyor.

DÜNYA GENELİNDE DÜŞÜK ENFLASYON BÜYÜK FARKLAR GÖSTERİYOR

OECD ülkelerinin çoğunda enflasyon oranlarının yüzde 5’in altında seyrettiği görülüyor. Bazı ülkeler ise düşük enflasyon ya da deflasyon belirtileri gösteriyor. Örneğin, Costa Rica’da yıllık enflasyon yüzde -0,2 ile negatif bir seviyede bulunuyor. İsviçre’de yüzde 0,1 ve Finlandiya’da yüzde 0,2 gibi oldukça düşük enflasyon oranları gözlemleniyor. Bu durum, küresel ekonomide enflasyonla mücadele politikalarının farklı ülkelerde farklı sonuçlar doğurduğunu göstermekte. Raporda ayrıca, G7 ülkeleri arasında da enflasyonun kontrol altında olduğu belirtiliyor. Haziran 2025 verilerine göre G7 ülkeleri ortalamasında yıllık enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde. ABD’de enflasyon yüzde 3,0, Almanya’da yüzde 2,3, Fransa’da yüzde 2,2 ve İngiltere’de ise yüzde 2,8 olarak kaydediliyor.