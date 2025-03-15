Türkiye Yüzyılı Çocuklarımızın Olacak

ÇOCUKLARIMIZA SEVGİ DOLU SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar programında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına, “Salondaki çocukların yanı sıra tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.” diyerek başlayan Erdoğan, çocuklara sevgi dolu ifadelerle seslendi. “Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır.” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİMİZİN YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her alanda gelişeceğini vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” mesajını verdi. Gazze ve Suriye’deki kardeşlerine de selam yollayan Erdoğan, “Neşenizin, heyecanınızın hiç azalmamasını, yüzlerinizdeki gülümsemenin hayatınız boyunca hiç yüzünüzden eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Çocukların gelecekte sanatçı, bilim adamı, doktor veya mühendis olarak vatanlarına hizmet edeceğini belirtti.

“Hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar olabilir.” diyen Erdoğan, her türlü olumsuzluğun hayallerle arasına girmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. “Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak.” diyerek olumlu mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye’nin her alanda daha iyi seviyelere geleceğini ifade ederken, “Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.