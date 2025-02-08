Türkler Gayrimenkul Yatırımına Ağırlık Veriyor

YATIRIM ALIŞKANLIKLARI GAYRİMENKUL YÖNLÜ

Türkiye’deki yatırım alışkanlıkları incelendiğinde, vatandaşların tasarruflarını büyük ölçüde gayrimenkule yönlendirdiği görülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, hanehalkının kirada sahip olduğu konutların toplam değeri, finansal varlıkların toplam değerini geride bırakıyor. Raporda, hanehalkının finansal olmayan varlıklara olan ilgisinin ekonomi ve para politikası üzerindeki etkileri de kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.

GAYRİMENKUL YATIRIMI ÖNE ÇIKIYOR

TCMB, yılın ilk “Enflasyon Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Bu raporda, Türkiye’de bireylerin tasarruflarını yönlendirdiği alanlara dair detaylı bilgiler verildi. Bankanın analizlerine göre, hanehalkı mevduat, hisse senedi, altın ve konut gibi çeşitli yatırım araçlarına yönelmekte, ancak en büyük payı gayrimenkul alıyor.

KİRAYA VERİLEN KONUTLARIN DEĞERİ HIZLA ARTIYOR

2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’de, hane halkının finansal varlık stokunun 505 milyar ABD doları seviyesinde olduğu belirlendi. Karşılaştırıldığında, kiraya verilen konutların toplam değeri 701 milyar ABD doları olarak hesaplandı. Ayrıca, yastık altındaki altınların tahmini değeri de 311 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Raporda, finansal olmayan varlıklara yönelimin geleneksel bir tasarruf yöntemi olduğu, fakat bunun ekonomik dengeler üzerinde belirli etkiler yaratabileceği ifade ediliyor. Fiziki altın ve gayrimenkul yatırımlarının yüksekliği, finansal piyasaların gelişimi açısından önemli bir unsur olarak görüldü.

FINANSAL VARLIKLAR ARASINDAKİ DENGESİZLİK

TCMB’nin çalışmasına göre, Türkiye’de hanehalkının finansal varlıklarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı, OECD ülkeleri ortalamasının gerisinde kalıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, vatandaşların finansal olmayan varlıklara karşı gösterdiği yüksek eğilim olarak belirtildi. Banka, Türk halkının evlerinde tuttuğu yastık altı altınlar ve kirada sahip olduğu konutların değerlemesini detaylı bir şekilde yaptı.