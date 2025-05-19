Türklerin Yurt Dışına Yatırımı Zirveye Ulaştı

TÜRK YATIRIMCILAR YURT DIŞINDA YATIRIM YAPIYOR

Türk vatandaşları, küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen yurt dışındaki yatırımlarına hızla devam ediyor. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’den yurt dışına net doğrudan yatırımların tarihi zirveye ulaştığını belirtti. Kara, yaptığı paylaşımında grafikle gösterdiği yatırımların zirvesini “Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı” şeklinde ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türk yerleşiklerin yurt dışından gerçekleştirdiği gayrimenkul alımında büyük bir artış gözlemleniyor. 2024 yılında, yurt dışındaki gayrimenkul alımları için yapılan harcamalar bir önceki yıla oranla yüzde 20,5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Yeni yılın ilk ayında ise bu rakam 144 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen yıl, Türk yatırımcılar en çok konutu Yunanistan ve Dubai’den satın aldı.