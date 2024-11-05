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TUS Sonuçlarının Nereden Öğrenileceği TUS Sonuçları Hangi Siteden Bakılır? TUS 2024 Sonuçları Nasıl Görüntülenir? TUS Yerleştirme Sonuçları Hakkında Bilgi TUS Sonuçları 5 Kasım’da Erişime Açıldı TUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı 2024

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TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları, sınavı geçmek isteyen binlerce aday için nihayet duyuruldu. Türkiye’de sağlık alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen birçok aday, sonuçlarını öğrenmek için büyük bir heyecan duymakta. Bu yıl da yoğun bir başvuru süreci yaşanırken, TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç ekranında yayımlandı.

TUS SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları duyuruldu. Adayların 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yaptıkları tercih işlemleri sonucunda yerleştirme süreçleri tamamlanmış durumda. Adaylar, sonuçlarına 5 Kasım 2024 saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile rahatlıkla erişim sağlayabilecek. Yerleştirme sonuçları ve ek sayısal bilgiler, adaylar için bilgilendirme amaçlı olarak ÖSYM’nin internet sayfasında paylaşılmıştır.

2024 TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI SORGULAYIN

Adaylar, 2024 yılı için TUS yerleştirme sonuçlarını sorgulama işlemlerini ÖSYM’nin belirttiği platform üzerinden gerçekleştirebilir. Bu süreç, uzmanlık eğitimi almak isteyenler için önemli bir adım teşkil ediyor.

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