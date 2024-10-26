More
No menu items!
Gündem

TUSAŞ Tesislerine Yönelik Saldırı Açıklaması

tusas-tesislerine-yonelik-saldiri-aciklamasi

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaşanan yaralanmalar hakkında güncel bilgilere ulaştı. Bu saldırıda yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i hastanelerden taburcu edildi. Geri kalan 7 yaralının durumu stabil olup, tedavileri hastanelerde devam ediyor.

RİSKLİ DURUMU OLAN YARALILARIN DURUMU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen bu terör eylemi sonucunda, maalesef 5 kişi yaşamını yitirdi ve toplamda 22 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, yaralılar hakkında tüm gelişmeleri takip ediyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Açıklamada, “TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.” ifadesi yer aldı.

ÖNEMLİ

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.