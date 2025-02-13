TÜSİAD Başkanı’ndan Enflasyonla Mücadele Çağrısı

ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNEMLİ BİR KONU

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede kalıcı bir başarı elde edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Turan, “Para politikasını maliye politikasıyla ve yapısal reformlarla destekleyelim.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hukukun üstünlüğünün önemine dikkat çekerek “Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız.” dedi. Turan, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının, ekonomide, toplumda ve dış politikada sorunların çözümü için esansiyel olduğunu belirtti. Toplumsal kutuplaşmanın yerine uyumun gelmesi gerektiğini ifade etti ve bunun siyasette yumuşama ile birlikte sorunların çözümünü kolaylaştıracağını söyledi. Terör sorununun kalıcı çözümünü arzuladıklarını dile getiren Turan, süreçlerin başarısı ile hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi arasında karşılıklı bir etkileşim olduğuna dikkat çekti. “Biri olmadan diğeri eksik.” şeklinde konuşan Turan, hukukun üstünlüğünü tesis ettiklerinde sorunları ortak akılla çözüme kavuşturabileceklerini belirtti.

SANAYİCİLERİN ZOR GÜNLERİ

Turan, konuşmasında sanayicilerin büyük zorluklarla karşılaştığını da ifade etti. Bakan Mehmet Şimşek’in ekonomi programına destek verdiklerini ancak ekonomideki durumun iç açıcı olmadığını belirtti. “Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerekiyor. Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor.” diye devam eden Turan, enflasyonla mücadelenin maliyetinin artmasının hem girişimciler hem de çalışanlar için zorlaştığını söyledi. “Sanayici çok zorlanıyor. İhracatçı kan ağlıyor.” diyerek, hem büyük işletmelerin hem de KOBİ’lerin sorun yaşadığını dile getirdi. “Peki kimin yüzü gülüyor?” sorusunu yöneltti ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

ZAMAN KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR

Dünya genelinde büyük bir değişim yaşandığını ifade eden Turan, bu değişimden yararlanmak gerektiğini söyledi. “Artık hiçbir şeyi zamana bırakamayız.” diyerek zamanın kalmadığını belirtti. Enflasyonla mücadelede kalıcı başarı sağlanması için hızlı bir şekilde adım atılması gerektiğini tekrarladı. “Sanayiye mutlaka nefes aldırılması lazım. Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli.” şeklindeki ifadeleri ile gündeme dair çağrıda bulundu.