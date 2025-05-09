TÜSİAD’ın AB İlişkileri Üzerine Açıklaması

TÜSİAD’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile en güçlü entegrasyona sahip olan sermaye grubu TÜSİAD, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne özgü dikkat çekici bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin kritik önemi vurgulandı ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun önemli bir konu olduğu belirtildi.

TÜSİAD açıklamasında, “Küresel düzeyde sistemsel bir değişimden geçilirken Avrupa entegrasyonunun temel değerlerine dönülmesi gereken bir zamandayız” denildi. AB’nin Türkiye entegrasyon ortaklığının, kendi atılımlarını gerçekleştirme fırsatına sahip olduğu yorumlandı. Ayrışmanın yönetilmesi yerine gerçek bir bütünleşme ile stratejik uyum ve eylemin ön plana çıkarılması gerektiği ifade edildi.

EKONOMİK ENTEGRE OLMANIN ÖNEMİ

Güvenin, ortak demokratik değerlere ve daha derin ekonomik entegrasyona dayanan bir zeminde inşa edilebileceği dile getirildi. “AB–Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, ortak rekabet gücünü artırmak için önceliklidir ve stratejik bir zorunluluktur” açıklaması yapıldı ve bunun, sağlam bir güvenlik işbirliğinin de temeli olarak görülebileceği vurgulandı.

ORTAK ÇAĞRI

Açıklamanın sonunda, Gümrük Birliği modernizasyonunun hızla gündeme alınmasının TÜSİAD ile birlikte BusinessEurope ve AB ile Türk iş dünyasının ortak talebi olduğu belirtildi.