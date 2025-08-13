Tutuklama Talebi İçin Savcılığa Sevk

İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI’NDAKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde “Rüşvet vermek”, “Siyasi-askeri casusluk” ve “FETÖ/PDY’ye yardım” suçlamalarıyla avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Epözdemir, savcılıkta “Rüşvet” soruşturması kapsamında toplam 6 sayfa ifade verdi. Ayrıca, “Terör” soruşturması kapsamında ifadesinin halen devam ettiği belirtildi.

TUTUKLAMA TALEBİ İLE SEVK EDİLDİ

Epözdemir, savcılık tarafından “Rüşvet” soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Aynı soruşturma içinde gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi İcra Müdürü K.Y., etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi doğrultusunda serbest bırakıldı.

SAVCILIK İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Rezan Epözdemir’in rüşvet soruşturması kapsamında verdiği ifade kamuoyu ile paylaşıldı. Epözdemir, “Dosya HSK’ya gönderilmeli ve kıymetli evrak olanlar tarafımıza iade edilmelidir. Özel hayata ilişkin dosya kapsamına giren evraklar ise imha edilmelidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma işlemleri kapsamında elde edilen delillerin tamamı, ‘Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir’ ilkesi gereği hukuka aykırıdır. Bu nedenle delil olarak kullanılamaz” şeklinde konuştu.

BİR DOLANDIRICI İLE KARMAŞIK YARGI SÜRECİ

A.D. isimli tanıkla ilgili sorulara yanıt veren Epözdemir, “A.D. ile şu an tam tarihini hatırlamadığım bir dönemde ortak bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. 2018 yılında A.D. bana dosyalarını takip etmem için vekalet verdi. Kendisinin dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. A.D, benden para talep etmektedir” diye belirtti. Ayrıca tanınan diğer kişilerle ilgili olarak, kendisiyle hiçbir iletişimlerinin olmadığını vurguladı.

RÜŞVET İDDİALARI VE BELİRSİZ MESAJ TARİHLERİ

Tanıklardan A.D’nin savcı C.Ç. ile Rezan Epözdemir arasında 150 bin dolar rüşvet karşılığında bir anlaşma yapıldığı yönündeki iddialarına yanıt veren Epözdemir, “A.D’nin beyanı kesinlikle kabul edilemez. Bahsettiğiniz dosyadaki şüpheliler 15.06.2021 tarihinde tahliye olmuştur. Mesaj kayıtları 07.07.2021 tarihindedir ve bu çok geç bir tarihte olmuştur” dedi.

DELİLLERİN HUKUKA AYKIRILIĞINI VURGULADI

Epözdemir’in ofisinde yapılan aramalarda toplam 2 milyon 490 bin lira bedelli bonoların ele geçirilmesi, Rezan Epözdemir’in iddialarına karşı bir delil olarak değerlendirildi. Ancak Epözdemir, “Hukuka aykırı arama ile elde edilen bonolar soruşturmada dikkate alınmamalı. Bu belgeler alacak iddiamı tevsik eder” diyerek itiraz etti.

C.Ç. İLE ARABAYI KİŞİSEL NEDENLERLE KULLANDIM

Savcı C.Ç. adına verilen koruma kararı kapsamında bir aracın kendisi tarafından kullanıldığına dair sorulan soruya Epözdemir, “Bu durum C.Ç.’nin eşinin kullanımı için veya aracında bir sorun olduğu içindir” şeklinde cevap verdi.

Epözdemir, son sözlerinde, soruşturmaların hukuksuzluğuna dikkat çekerek derhal HSK’ya gönderilmesini talep etti. Ayrıca, “Benim delil karartma veya kaçma şüphem yoktur. Tazminat hakkımı saklı tutuyorum” diyerek, olayın yol açtığı hukuksuzluklar için sorumluluk davası açılması gerektiğini belirtti.

PASAPORTUNA EL KONULDU, ARAMA YAPILDI

Rezan Epözdemir, pazar günü gözaltına alındıktan sonra pasaportuna el konulmuş ve Levent’teki iş yerinde emniyet güçleri tarafından arama yapılmıştı. Yapılan soruşturma kapsamında gizlilik kararı bulunmaktaydı ve tanık ifadeleri alınmaya devam ediyordu. 150 bin dolar rüşvet iddiaları da soruşturmanın merkezinde yer almaktaydı.