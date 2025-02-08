Tuvaletten Dönüştürülen Mescit Kullanıma Kapatıldı

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN MESCİT DÜZENLEMESİ

Antalya’nın Kemer ilçesinde tartışmalara yol açan mescit düzenlemesi için yetkililer harekete geçti. Göynük Turizm Merkezi’nde bulunan ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği “Dinopark” adlı tema parkta, daha önce tuvalet olarak kullanılan bir alanın mescide dönüştürülmesi geniş bir tepki topladı. Vatandaşların şikayetleri üzerine yetkililer aksiyon aldı.

ŞÜKRÜ ALTUĞ’UN ŞİKAYETİ

Isparta’dan ailesiyle yarıyıl tatilinde bu işletmeye gelen Şükrü Altuğ, namaz vaktinde ibadetini yapmak amacıyla mescit aramaya başladı. Vaktin daralmasıyla birlikte “mescit” yazılı alana girip namazını kıldı. Ancak daha sonra alandaki kabinler ve tuvalet giderlerini görünce şoke oldu. Altuğ, bu durumu cep telefonuyla görüntüleyip CİMER’e şikayet etti. Parkta çekilen görüntülerde, önceki tuvalet alanının kapıları ve bölümleri hala görünürken, duvarlarda Arapça yazılı motifler yer aldığı görüldü. Ayrıca, bazı tuvalet giderleri gözlemlenirken, bazıları da tahta parçaları ile kapatılmıştı. Tuvaletten önceki lavaboların yerinde durması dikkat çekti.

KAYMAKAMLIĞIN ÖNLEMLERİ

Kemer Kaymakamlığı, vatandaşların şikayetleri sonrası gerekli önlemleri aldı. İşletmenin içindeki bu yapıda bulunan “mescit” yazısının sökülmesi ve kapısına zincir vurulmasıyla kullanım engellendi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, vatandaşların ibadetlerini huzur içerisinde yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. “Basında gördüğümüz ve hızlı bir şekilde tepkisini verdiğimiz üzücü bir olaya maalesef biz de şahit olduk,” diyen Solmaz, bu tür mekanların nasıl algılanacağının önemli olduğuna dikkat çekti. Kaymakam, “Her ne kadar başlangıçta burada ibadet için bir alan oluşturma çabası olsa da, alanın uygun olmadığı ve vatandaşların burada rızaen ibadet yapmasının mümkün olmayacağından dolayı, gerekli önlemleri aldık,” ifadelerini kullandı.

Kaymakam, ilgili işletmelerden de vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için hassas yaklaşmalarını talep ederek, “Farklı algılara sebep olacak mekanların kullanılmasına rıza gösteremeyiz, göstermeyeceğiz de,” diye ekledi. Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini iletti.