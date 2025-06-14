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TÜVTÜRK’ten İstanbul’a Yeni İstasyon Şoku

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YENİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONU HİZMETİNE AÇILDI

Herkesin bildiği üzere TÜVTÜRK, İstanbul’da yeni bir araç muayene istasyonu açtı. Esenyurt’ta faaliyete geçen “Yüzüncü Yıl İstasyonu”, İstanbul’daki 15. sabit TÜVTÜRK istasyonu olurken, Türkiye genelinde 214. istasyon oldu.

HİZMET KAPASİTESİ GENİŞLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK, bu yeni istasyon sayesinde hizmet kapasitesini genişletmeyi ve araç sahiplerine daha hızlı hizmet sunmayı amaçlıyor. Araç muayene sürecini hızlandıran bu gelişme, İstanbul’daki araç sahipleri için önemli bir kolaylık yaratıyor.

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