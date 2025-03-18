Tuzla’da Kimyasal Sızıntı, İşçiler Tahliye Edildi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Kazlıçeşme Caddesi üzerindeki bir fabrikada, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucu bazı işçiler hafif şekilde etkilendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbarın yapılmasının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Fabrika personeli, olay anında tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Kimyasal sızıntıdan etkilenen işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edilirken, AFAD ekipleri sızıntının yaşandığı bölgede gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Polis, olay yerinde güvenlik tedbirlerini artırdı ve sızıntının kaynağı ile ilgili incelemelere başlandı.