Tuzla’da Riskli Bina Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

BİNA KOLONLARINDAN GELEN SESLER ENDİŞE YARATTI

Tuzla’da, 4 katlı bir apartmandan gelen sesler, ciddi bir paniğe yol açtı. Olay, İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak’taki binada meydana gelirken, ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında bina boşaltıldı. 2023 yılında bölgenin tamamına tahliye yazısının gönderildiği bilgisi alındı. Olay saat 00.30 sıralarında gerçekleşti.

ACİL DURUM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Bina, toplamda 9 daire ve 2 iş yeri barındırıyordu. İhbar üzerine hızla olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. İlk incelemeleri yapan ekipler, binanın yıkılma riski taşıdığını tespit etti. Önlem amacıyla apartmanın tahliye edilmesinin ardından yol trafiğe kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Tahliye edilen vatandaşların ise geceyi geçirmek üzere akrabalarının evlerine gideceği öğrenildi.

Ekiplerden bilgi almak üzere tahliye edilen binanın önüne gelen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 2023 yılında bölgedeki herkes için tahliye yazısı hazırlandığını belirtti. Başkan Bingöl, “Vatandaşlarımız itfaiyeyi arıyor. Biz daha sonra bilgi sahibi oluyoruz. AFAD, itfaiye, polisimiz burada, teşekkür ediyoruz. İlk şikayetin üzerine hemen önlemlerimizi aldık, binayı tahliye ettik, mühürledik. Yolu trafiğe kapattık. Çevredeki başka yapıları tahliye etme sürecine başladık. Şu an için kısa süreli kontrolümüzde taşıyıcı sistemde çok ciddi bir sorun gözükmüyor, ama bölge riskli alan ve 2023 yılında bölgenin tamamına bir tahliye yazısı yazılmış. Tahliye yazısının gereğini de bu vesileyle yerine getirmiş olacağız. Gerekli önlemleri aldık.” dedi.

SAVUNULMASIZ BİR AN

Bina sakini Mehmet Şahin, “Saat 00.00 civarında komşular binadan ses geliyor, tahliye edelim dediler. Biz de apar topar çoluk çocuk çıktık. Sonra belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi. 9 daire 2 dükkan incelemelerin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı. Kapsamlı incelemeden sonra karar verilecek.” şeklinde konuştu.