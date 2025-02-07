Twitch ve NASA İşbirliği: Uzaydan Canlı Yayın

TWITCH’İN NASA İLE YAPACAĞI İŞBİRLİĞİ

Oyun yayıncıları için önemli bir platform olan Twitch, tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Amazon.com’un sahip olduğu Twitch, önümüzdeki günlerde NASA ile dikkate değer bir ortaklık kuracak. Bu işbirliğinin arka planında ise Çinli yayın platformlarının yükselişi yer alıyor. Özellikle TikTok gibi Çin merkezli yayın platformları, Amerika kökenli Twitch gibi markalardan daha fazla ilgi görmeye başladı. Amerika bu durumu tersine çevirmek için devlet kökenli kurumları da harekete geçirmeye başladı.

NASA’DAN CANLI YAYIN ETKİNLİĞİ

Son günlerde kullanıcı sayısında belirgin bir düşüş yaşayan Twitch, NASA ile büyük bir işbirliğine girişiyor. Bu ortaklık sayesinde NASA, uzaydan Twitch platformu üzerinden canlı yayın yapacak. Twitch, zamanla çeşitli konularda yayın yapılan bir platform haline geldi ve Amazon.com’un çatısı altında oyun dışındaki içeriklere de yönelmeye başladı. NASA, uzay tutkunları ve Twitch izleyicilerini heyecanlandıracak etkinliğini geçtiğimiz gün duyurdu.

CANLI YAYIN TARİHİ VE ASTRONOTLAR

12 Şubat 2025’te NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Twitch yayını için start verecek. Türkiye saati ile 19.45’te NASA’nın Twitch kanalında izleyicilerin karşısına çıkacak olan isimler, uzayda bulunan astronot Don Pettit ve geçtiğimiz ekim ayında ISS’ten dönen astronot Matt Dominick olacak.