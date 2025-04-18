Uber, Trendyol Go’yu Satın Alacak mı?

AB DURUMU VE GÖRÜŞMELER

ABD merkezli ulaşım ve teslimat devi Uber Technologies Inc., Türkiye’deki önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un yemek ve market teslimat servisi Trendyol Go’yu satın almak için müzakerelere başladı. Bloomberg’in 18 Nisan 2025 tarihli haberine göre, taraflar arasında hala kesin bir anlaşmaya ulaşılamadı ve görüşmeler sonuçsuz kalabiliyor.

TRENDYOL GO’NUN ÖNEMİ VE ALIBABA İLİŞKİSİ

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol Group’un bir iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. Perakende, lojistik ve finansal teknoloji alanında hizmet veren Trendyol Group, Çinli e-ticaret devi Alibaba Group Holding Ltd.’nin çoğunluk hissesine sahip. Trendyol Go, özellikle pandeminin ardından artan hızlı teslimat talebiyle yemek ve market teslimatında önemli bir aktör haline geldi. Geniş kurye ağı ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çeken bu platform, Yemeksepeti ve Getir gibi rakiplerle kıyasıya mücadele ediyor.

UBER’İN STRATEJİSİ VE HEDEFLERİ

San Francisco merkezli Uber, global düzeyde yemek teslimat işini geliştirmek için agresif bir satın alma stratejisi izliyor. Şirket, 2020’de Postmates’i 2.65 milyar dolara, 2021’de ise alkol teslimat platformu Drizly’yi 1.1 milyar dolara satın aldı. Ancak geçtiğimiz ay Berlin merkezli Delivery Hero’nun Tayvan’daki Foodpanda birimini satın alma girişimi, rekabet otoriteleri tarafından onaylanmadığı için iptal edildi. Uber, bu başarısızlığın sonuçları olarak 250 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Trendyol Go ile olan görüşmeler, Uber’in teslimat sektöründeki büyüme hedeflerini sürdörme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DE UBER’İN GEÇMİŞİ

Uber, Türkiye pazarında dalgalı bir yolculuk geçirdi. 2019 yılında İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber’in araç paylaşım hizmetlerini “haksız rekabet” nedenleriyle yasakladı ve bu karar şirketin faaliyetlerini büyük ölçüde durdurdu. 2021 yılında ise Uber, sarı taksilere entegre bir modelle Türkiye pazarına geri döndü. Trendyol Go’nun olası satın alımı, Uber’in Türkiye’deki varlığını güçlendirme ve teslimat sektöründe yerel rakipleriyle rekabet etme stratejisinin önemli bir parçası olabilir.

Bloomberg kaynakları, Uber ile Trendyol Group arasındaki görüşmelerin detaylarının henüz netleşmemiş olduğunu ve anlaşmanın kesinlik kazanmayabileceğini belirtiyor. Ne Uber ne de Trendyol Group, bu konu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Türkiye’deki finans çevreleri, bu gelişmenin teslimat sektöründe rekabeti artırabileceğini ve Trendyol’un küresel değerini yükseltebileceğini tartışıyor. Ancak Alibaba’nın Trendyol Group’taki çoğunluk hissesi, satın alma sürecinde belirleyici bir unsur olacak.

SEKTÖREL ETKİLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Trendyol Go’nun Uber tarafından satın alınması, Türkiye’nin hızla büyüyen yemek ve market teslimat pazarında dengelerin yeniden şekillenmesine neden olabilir. Trendyol’un Süper Lig’in isim sponsoru olması, markanın Türkiye’deki güçlü imajını desteklerken, Uber’in global deneyimi ve teknoloji altyapısı, platformun uluslararası düzeyde büyümesini kolaylaştırabilir. Ancak, rekabet otoritelerinin onayı ve Alibaba’nın stratejik kararları, görüşmelerin sonucunu belirleyen faktörler arasında yer alacak.