Ubs Altın Tahminini Yukarı Revize Etti

ÜST DÜZEY BEKLENTİLER Yükseliyor

UBS, mevcut ABD makroekonomik risklerin ve yatırımcıların artan taleplerinin etkisiyle altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Banka, 2026 yılının sonunda ons altın hedefini 3 bin 600 dolara çıkartırken, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3 bin 700 dolara güncelledi. UBS, özellikle altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) ile merkez bankalarının alımlarının fiyatları destekleyeceğine dikkat çekti. Ayrıca, dünya genelinde dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın talebini artıran önemli bir faktör olduğu vurgulandı.

ABD’DEKİ RİSKLER DEVAM EDİYOR

Banka, değerlendirmesinde ABD’deki yüksek enflasyon, düşük büyüme trendi ve Fed’in muhtemel gevşeme adımlarının doların değer kaybına neden olabileceğini belirtti. Bu durumun altını güçlendireceği de ifade edildi. Notta, “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına sebep olabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” denildi.

KÜRESEL TALEP ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

UBS, 2025 yılı için ETF kaynaklı altın talebi tahminini 450 metrik tondan 600 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2025’in ilk yarısında 2010’dan bu yana en güçlü altın girişi gözlemlendi. Merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekorlarının biraz altında kalması beklenirken, UBS, 2025’te global altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşacağını öngördü. Bu seviye, 2011’den bu yana görülen en yüksek talep olarak kaydedilecek.