Üç Aylara Başlangıç Tarihleri 2025’te Üç Aylara Başlangıç Tarihleri 2025’te

ÜÇ AYLAR VE KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2024 yılına girilmesi ile birlikte İslam alemi için manevi bir önem taşıyan “üç aylar” ve kandil günlerinin başlangıç tarihleri merak ediliyor. Her yıl kutlanan bu dönem, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Bu aylar, Müslümanlar için ibadet, dua ve arınma dönemi olarak kabul ediliyor. Özellikle Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi günler, manevi değeri yüksek olan günler arasında yer alıyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak olan Recep Ayı ile başlıyor. Bu manevi yolculuk, 31 Ocak 2025 Cuma günü Şaban Ayı’nın başlaması ile devam edecek. Ardından 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak Ramazan Ayı ile bu kutlu dönem doruğa ulaşacak. Üç aylar, 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan’ın sona ermesi ile tamamlanacak.

DİNİ GÜN VE GECELERİN TARİHLERİ

2025 yılı içinde yer alan dini gün ve geceler ise şu şekildedir:

– Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

– Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

– Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

– Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

– Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

– Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

– Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

– Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

– Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

– Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

– Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

– Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

– Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

– Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

– Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe

– Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

– Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

– Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

– Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe