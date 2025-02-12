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Üç Erkek Sonrası İlk Kızları Geldi

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BABALARIN SEVDİĞİ YENİ BEBEK

Son günlerde, ünlü bir ailenin yaşadığı olay, dünyanın dört bir yanındaki takipçilerini heyecanlandırdı. Soğuk kuzey ülkesinin masal prensesi ve yakışıklı prensi, geçtiğimiz hafta sonu mutlu bir şekilde yeni bir bebek sahibi oldu. Her bebek, aileler için bir sevinç kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ancak bu sefer durum biraz daha farklı. Çünkü bu bebek, ailenin üç erkek çocuğundan sonra gelen ilk kız bebek oldu.

Çift, dünyaya gelen bebeklerine öyle bir isim verdi ki, bu durum dedelerinin bile karıştırmasına neden oldu. Dedesi, yeni torununun ismini yanlış bir şekilde kullanarak dikkat çekti. Bu durum, hem aile içinde hem de dış dünyada büyük bir merak konusu oldu.

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