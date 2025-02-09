Üç Telli Saz Sanatçıları Antalya’da Buluştu

ÜÇ TELLİ SAZ KAMPI’NDA BİR ARAYA GELDİLER

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı olan sanatçılar Ahmet Uğur Parmaksız (54) ve Ali Ulutaş (72), Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Üç Telli Saz Kampı’na katıldı. Parmaksız, bu kamp için katılımcıların meraklı olduğunu ve müzik geçmişlerine sahip olduklarını ifade ederek, “Üç telli saza ilgileri vardı, biliyor ve tanıyorlardı. Onlarla 2 gün boyunca üç tellinin çalım tekniği konusunda bilgilendirmede bulunduk” dedi.

SANATÇILARLA İŞBİRLİĞİ HOŞUNA GİDİYOR

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Koza Kültür Sanat Evi tarafından düzenlenen kampa, üç telli saz sanatçıları Ahmet Uğur Parmaksız ve Ali Ulutaş katıldı. 2 gün süren etkinlikte, katılımcılar Parmaksız ve Ulutaş ile birlikte atölye çalışmaları yaparak konserlere katılım sağladı. Parmaksız, kampa katılanların müzik geçmişi olan bireyler olduğunu belirterek, “Üç telliye özgü çalım teknikleri var. Bunları tek tek gösterdik. Üç tellinin kendine özgü bir ses sistemi var. Bununla ilgili bilgi verdik. Tel kalınlıklarının sese nasıl etki ettiğini anlattık. Birlikte birtakım uygulamalar yaptık,” şeklinde konuştu.

HIZLI ÖĞRENMEK MÜMKÜN DEĞİL

Üç telli sazın halk kültürünün bir parçası olduğunu belirten Parmaksız, birçok kişinin bu enstrümanı çalmayı öğrenmek istediğini dile getirdi. “2-3 günde bu saz baştan sona öğrenilemez. Hakikaten zor bir saz. Kendine has birçok tekniği var. Çalım tarzı biraz daha farklı. Bu yüzden ciddi bir emek gerekiyor. Ama o kamp süresi içerisinde en azından neyin ne olduğunu gördüler. Ali Ulutaş’la bire bir çalıştılar,” ifadelerini kullandı.

ALI ULUTAŞ’IN TEKNİĞİ ÇOK DEĞERLİ

Ali Ulutaş’ın Türkiye’nin önemli bir değeri olduğuna vurgu yapan Parmaksız, “Ali Ulutaş, Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşıyor. Seracılık yapıyor ama hayatı çobanlıkla geçmiş. Bu sazı gerçekten çok iyi çalıyor. Bu sazla bütünleşmiş. İlk aşamalarda eğitim önemli, fakat onun ötesinde bir şey. Parmakların o dokunuşu, enstrümana o yaklaşımı çalışarak olacak bir şey. Çok güzel çalıyor. Saatlerce onu dinleyebilirsiniz. Oradakiler de aynı şeyi söylediler. Akıcı ve farklı şeyler çalıyor. Aynı ezgiyi farklı farklı çalabiliyor. Çok özel ve mütevazı bir insan. Kendisinden üç telli konusunda öğrenilebilecek çok şey var,” diyerek sözlerini tamamladı.