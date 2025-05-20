Üç Yeni Metrobüs Güzergahı Geliyor

yeni METROBÜSLERİN ÖZELLİKLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni alınacak metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda ve en az 270 yolcu kapasitesine sahip olacak. Araçlar, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine de sahip. Metrobüsler, tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri ile donatılıyor. EGO personeline, bu metrobüslerin teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor.

sürücülerİN eğitimİ

Verilen eğitimler sayesinde sürücüler, araçların etkin kullanımında uzmanlaşacak. Bu eğitim, metrobüslerin fonksiyonel bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

ÜÇ GÜZERGAH PLANI

EGO bünyesinde hizmet verecek metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlar “Yenikent-Ulus-Karapürçek”, “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü” ve “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü” olarak belirlenmiş durumda.