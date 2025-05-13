Uçaklarda Yeni Dönem Başladı! Kural Dışına Ceza Uygulanacak

THY’DEN YENİ UYGULAMA İLE GÜVENLİK ARTIYOR

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak ve yolcu disiplinini sağlamak adına önemli bir adım attı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı yeni “Yolcu Anonsları Genelgesi” çerçevesinde, iniş sırasında güvenlik kemeri ikaz ışığı sönmeden kalkış yapan yolcular yalnızca uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda idari para cezasıyla da karşı karşıya kalabilecekler.

KURAL DIŞI YOLCULARA CEZA

Yeni düzenleme kapsamında, uçak park yerine tam olarak ulaşmadan ayağa kalkma, üst bagaj bölmelerini açma ya da yapılan anonslara rağmen yerinde kalmayı reddetme durumunda olan yolcular “Kural Dışı Yolcu” kategorisine alınacak. Bu sınıfa dahil olan yolcular, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde para cezasına çarptırılacak. Alınan kararın temel amacı, özellikle iniş anında meydana gelebilecek kazaların önüne geçerek yolcu güvenliğini en üst seviyeye taşımak.

KABİN EKİPLERİ ZORUNLU UYARI YAPACAK

Düzenlemeyle beraber kabin ekiplerinin görev tanımında da bazı değişiklikler yapıldı. Artık, inişin ardından yapılan klasik veda anonsuna ek olarak, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiği konusunda özel bir uyarı yapılması zorunlu hale geldi.

GENELGE RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor: “Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmeleri, uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyonuna gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu tür yolcuları disipline etmek ve farkındalık artırmak maksadıyla revizyona giderek standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya konulmasını temin eden UOD – 2025/01 No.lu ‘Yolcu Anonsları Genelge’si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”