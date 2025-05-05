“Uçan Adam” Sabri Yıldız Vefat Etti

UÇAN ADAMIN YILLAR İÇİNDEKİ HİKAYESİ

Yıllar önce Kanal D’de yayınlanan Esra Ceyhan’ın programına katılan Sabri Yıldız, programda sergilediği ilginç performanslarla dikkat çekmişti. ‘Uçan adam’ olarak bilinen Sabri Yıldız, katıldığı programda “Allah Allah” nidalarıyla yere atlayarak “havada durduğunu” söylemişti. Bu durumu sosyal medyada “Havada durdum şahitlerim var” şeklindeki ifadesiyle gündeme gelmiş ve uzun süre hafızalarda kalmayı başarmıştı.

MADDİ ZORLUKLAR VE MEDYA KARIŞIKLIĞI

Yıldız, bazı sinema yapımlarında yer almış ancak medya sektöründe kalıcı olamamıştı. Bir dönem maddi zorluklarla mücadele ettiği de biliniyor. Son olarak Hayrettin’in sunduğu Kaos Show programına konuk olmuştu.

Ünlü “Uçan Adam” Sabri Yıldız’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Vefat haberini YouTuber Testo Taylan, sosyal medya hesabından duyurdu. Testo Taylan, Sabri Yıldız ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak “Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti.” mesajını yayınladı.