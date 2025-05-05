Uçan Adam Sabri Yıldız Vefat Etti

UÇAN ADAM’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HABERİ

“Havada durdum, şahitlerim var” sözüyle herkesin aklında kalan ve Esra Ceyhan’ın programındaki ilginç anlarıyla bilinen ‘Uçan Adam’ Sabri Yıldız hayatını kaybetti. Öne çıkan davranışlarıyla gündeme gelen Yıldız, bazı filmlerde de rol almış fakat medya sektöründe uzun süre başarı elde edememişti.

TESTO TAYLAN’DAN AÇIKLAMA

Bir dönem maddi sıkıntılarla zor günler geçiren Yıldız’ın ölüm haberini Testo Taylan duyurdu. Taylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Uçan adam Sabri abim vefat etmiş. Şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti” sözlerine yer verdi.