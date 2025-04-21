Ücretli Doğum İzni Bir Yıla Çıkıyor

YENİ DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ GELİYOR

Annelerin doğum iznine yönelik yeni bir düzenleme yolda. 2025 yılının Ali Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, kadınların hem çocuk sahibi olma hem de iş gücünde kalmaları için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler, kadınların haklarını korurken, bebek sahibi olma sürecinde de kolaylık sağlıyor. Bir üniversitede çalışan bir annenin, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullandığında, yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine yönelik Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) “dur” dedi.

KDK’DAN ÖNEMLİ KARAR

Bu hafta kamuoyuna açıklanması beklenen kararda KDK, “doğum sonrası yarı zamanlı çalışanın yıllık iznini yarıya indiremezsin” ifadesine yer verdi. Üniversitede sosyal çalışmacı olarak görev yapan bir anne, doğum yaptıktan sonra yarı zamanlı olarak çalışmaya devam etme talep etti. Ancak, ismi henüz öğrenilemeyen üniversite idaresi, yıllık izninin 10 güne düşeceğini bildirdi. Üniversitenin bu kararında geri adım atmaması üzerine anne, KDK’ya başvurdu ve talebi inceleme sürecine alındı.

KDK İNCELEMESİ VE SONUÇLARI

Uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalar çerçevesinde durumu değerlendiren KDK, yeni doğum yapmış ve yarı zamanlı çalışmaya devam eden annenin haklarının korunacağına karar verdi. KDK’nın kararında “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, yıllık izinlerin kısıtlanamayacağına vurguladı. KDK, başvuranın yıllık izninin yarıya indirilmesi işleminin hukuksal ve hakkaniyet açısından uygun olmadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

KDK, konuyu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne iletti. Genel Müdürlük, “doğum sonrası yarı zamanlı çalışma düzenlemesine” dikkat çekerek, bu düzenlemeden yararlanamayacak memurları belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na ait olduğunu bildirdi. Ayrıca, “Konuya ilişkin yeni mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir.” bilgisini verdi.

DOĞUM İZNİ VE SÜT İZNİ HAKLARI

Kadın çalışanların, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık doğum izni bulunuyor. Çoğu gebelikte bu süreye iki hafta daha eklenebiliyor. İzin dağılımı, doğumdan önce 3 hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir. Ayrıca memurlara, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Bu sürenin kullanım saatleri, çalışan tarafından belirleniyor.