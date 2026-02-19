Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Bilim Kurulu’nda Beklemede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda milletvekilleri ile önemli bir toplantı gerçekleştirerek, sağlıkta fırsat eşitliği konusundaki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan, yapılan sağlık taramaları hakkında, 2 milyon 200 bin kadına ücretsiz meme kanseri taraması ve 1 milyon 800 bin bireye rahim ağzı kanseri taraması yapıldığını belirtti. Memişoğlu, “Hedefimiz, her vatandaşımızın eşit fırsatlara sahip olduğu, kadın çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı ve güvenle çalıştığı bir sağlık sistemi inşa etmektir.” dedi.

ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASI

Bakan Memişoğlu, komisyon üyelerinin yönelttiği ücretsiz HPV aşısı uygulamasıyla ilgili soruları yanıtladı. Türkiye’de yaygın HPV türlerinin ve bu türlerin kanser riski oluşturup oluşturmadığının netleştirilmediğini belirten Memişoğlu, “Amerika’daki yaygın türler ile Türkiye’dekiler farklı olabilir.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, 1 milyon 760 bini aşkın ücretsiz HPV taraması yapıldığını belirten Bakan, bu taramalar üzerinden bir çalışma yürütüldüğünü dile getirirken, “Biz niyet var dedik, ancak bilimsel kurul tekrar değerlendirme yapacaklarını söyledi. Onların kararını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

18 YAŞ ALTI DOĞUM ORANLARI

Bakan Memişoğlu, Türkiye’deki 18 yaş altı doğumlarının Avrupa’ya kıyasla çok daha düşük olduğunu vurguladı ve 2025 yılında yaklaşık bir milyon doğum olduğunu ifade etti. Memişoğlu, bu doğumlardan 3 bin 896’sının 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

AŞI KARŞITLIĞI İÇİN EYLEM PLANI

Memişoğlu, aşı karşıtlığına yönelik bir eylem planı üzerinde çalışmalarının sürdüğünü de vurguladı ve aynı zamanda 13 yerli aşı için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.