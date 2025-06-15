Üçüncü Gün: İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI SÜRÜYOR

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SINAĞI SÜRÜYOR

İsrail’in İran’a karşı dün başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın buna verdiği karşılık üçüncü gününe girdi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’nin de aralarında bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirdi, çoğunluğu sivil olan 320 kişi de yaralandı. İran ise “Gerçek Vaat 3” adı altında yeni bir saldırı düzenledi. İki taraf arasında yaşanan çatışmalarda Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybederken, burada ve Rehovot’ta birçok kişi yaralandı. Bazı balistik füzeler, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi geçerek patlamalara sebep oldu.

SOSYAL MEDYADAN TAHLİYE UYARISI

İsrail Ordu Sözcüsü, sosyal medya platformu X üzerinden nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgelerde yaşayan İranlılara tahliye çağrısında bulundu. Avichay Adraee, “Askeri silah üretim fabrikaları ve bunları destekleyen kuruluşlarda veya çevresinde bulunan tüm kişiler derhal bu alanları terk etmeli ve ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geri dönmemelidir. Bu altyapının yanında bulunmanız hayatınızı tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrailli Haaretz gazetesi, İran’ın İsrail’in merkezi ve kuzeyine yönelik hava saldırıları sonucunda ölü sayısının 6’ya yükseldiğini aktardı. Diğer bir yayın kuruluşu olan Times of Israel, İran saldırılarında 200 kişinin yaralandığını belirtti.

İRAN’DA PETROL ÜRETİMİ RİSKSİZ DEVAM EDİYOR

İran Öğrenci Haber Ajansı SNN, Tahran Petrol Rafinerisi’nde yakıt üretimi, tedarik ve dağıtımın kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Önceki gün gerçekleşen İsrail saldırısında, rafineri ile ilgisi olmayan bir yakıt tankında yangın çıktığı ifade edildi.

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın üçüncü gününde yeni bir açıklama yaptı. Trump, “Eğer İran saldırırsa Amerikan ordusu tüm gücüyle sahaya inecektir” diyerek, iki ülke arasında kolay bir anlaşma sağlanabileceğini öne sürdü.

İSRAİL, TAHRAN’A YENİ BİR SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İran, bu saldırılara hava savunma sistemleri ile karşılık verdi. Başkent Tahran’ın birçok bölgesinde patlamalar yaşandı.

BİNA YIKILMALARI VE HASTA SAYILARI ARTIYOR

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırıları sonucunda, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam’da 14 katlı bir binaya füze isabet etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi yaralandı. İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve Rehovot’ta 5’i ağır olmak üzere 120’den fazla yaralıya müdahale ettiklerini duyurdu. Ayrıca, Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam kentinde 36 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.

YENİ SALDIRILAR ve ESKİ GÖRÜNTÜLER

İsrail ordusu, Tahran’a yönelik yapılan geniş çaplı saldırıların tamamlandığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran tarafından fırlatılan füzelerin bazıları İsrail’in merkezine düştüğü ve büyük patlamalara yol açtığı belirtildi. Tahran’dan gelen bilgilere göre; sivil binaların hedef alındığı, bunun sonucunda herhangi bir can kaybı olup olmadığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.