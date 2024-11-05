“Üçüz Bebeklerden Güzel Haberler Geldi!”

YENİDOĞAN ÇETESİ OPERASYONU SONRASINDA GELİŞMELER

Yenidoğan çetesi operasyonu tüm ülkede büyük bir yankı uyandırırken, adı geçen hastaneler kapatılarak burada tedavi gören hastalar kamu hastanelerine nakledildi. Bu hastanelerde tedavi olan kişilerden biri, Büyükçekmece’de yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda Beylikdüzü’ndeki Medilife Hastanesi’nde üçüz bebeklerini dünyaya getiren 24 yaşındaki Hatice Nur Koyuncu oldu. Bebekleri, 33’üncü haftada erken doğumla dünyaya geldiğinde, iki kızı ve bir oğlu yenidoğan yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra Yenidoğan Çetesi Operasyonu hakkında bilgi alan anne Koyuncu, hemen hastaneyle iletişime geçti. Alınan bilgilere göre, hemşire, herhangi bir sorun olmadığını aktardı. Ancak akşam saatlerinde, üçüzlerin başka bir hastaneye sevk edileceği yönünde bir arama aldı. Aile hastaneye gittiğinde, Sağlık Bakanlığı ekipleri ve polisle karşılaştı. Kuzey’in durumunun iyi olduğu ve eve gidebileceğini öğrenen aile, kutlama yaparak oğullarını alırken, kızları Asel ve Defne Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakımına sevk edildi. İki kızından birinin tedavisi burada devam ederken, zamanla durumu iyiye giden Asel taburcu edildi. Defne’nin tedavisi sürerken aile, üçüzlerin bir arada evde olacağı günü sabırsızlıkla bekledi. Tedavisi tamamlanan Defne bebek için de taburculuk kararı alındı ve aile büyük bir sevinç yaşadı.

HATİCE NUR KOYUNCU’NUN HİKAYESİ

Yaşadığı süreci anlatan Hatice Nur Koyuncu, Yenidoğan Çetesi Operasyonu hakkında bilgiyi öğrendikten sonra doğum yaptığı hastanelerle hemen iletişime geçti. “Medilife Hastanesi’nde doğum yapmıştım, süreç çok iyiydi, ta ki o haber bize gelene kadar. Televizyondan haberleri gördüm, sosyal medyadan takip ediyordum ama bebeklerimin yatacağı hastane benim aklıma hiç gelmemişti. Cumartesi günüydü; ben sabah Kuzey’i emzirmeye girmiştim ve öğlen tekrar gittim. Oradaki başhemşire ile sürekli iletişim halindeydim. Herhangi bir sorun olmadığı ve söz konusu hemşirenin hastaneden iki yıl önce ayrıldığı söylendi. Bizim hastanemizde olumsuz bir durum yoktu. Cumartesi akşamı, saat 21.00 sularında hastanenin hemşiresi beni arayıp, ‘Acil hastaneye gelin, bebeklerinizi sevk edeceğiz’ dedi. Gittiğimizde hastanenin kapalı olduğunu gördük, hastanede sadece bizim bebeklerimiz vardı. O gece Kuzey’i taburcu alıp eve götürdük. Buradaki hastanede boş yer olduğu belirtildi ve bebeklerim ambulansla buraya getirildi.” şeklinde konuştu.

Koyuncu, hamilelik testiyle bebeklerini öğrendiğini ve “Üçüz” dediklerinde oldukça şaşırdıklarını dile getirdi. Asel’in çok küçük olduğu ve yaşamayabileceği endişesiyle karşılaştığını belirten Koyuncu, “Ama çok şükür o da hayatta kaldı. Asel’i ilk taburcu eden ben oldum, şimdi de Defne’yi alıyorum; bu çok farklı bir duygu. Eşim ve benim tarafımda ikiz var, üçüz de bize oldu. Biz her şeyi üç alıyoruz, bir almıyoruz.” dedi.