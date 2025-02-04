UEFA Avrupa Ligi İçin Oyunlar Yeter Mi?

MAÇ SONUÇLARI VE GELECEK PROGRAM

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında önemli müsabakalar oynadı. Fenerbahçe, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Maçta 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, maçı 3-2’lik skorla kazanarak galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla sarı lacivertli ekip, zirve takibini sürdürüyor.

GALATASARAY’IN BAŞARISI VE TRANSFER ETKİSİ

Galatasaray ise Pazartesi akşamı Gaziantep FK’nın konuğu oldu. Takımın yeni transferi Ahmed Kutucu, maçta attığı golle Galatasaray’a 1-0’lık galibiyet getirdi. Bu sonuçla Galatasaray, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini koruyor.

GELECEK MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig’de önümüzdeki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise kendi evinde Adana Demirspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmalar, ligdeki durumları açısından kritik öneme sahip olacak.