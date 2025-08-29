Uefa Avrupa Ligi Maç Tarihleri 2025

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE YER ALIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilmenin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne katılıyor. Kura çekimlerinin gerçekleşmesiyle birlikte sarı-lacivertli ekibin grup aşamasındaki rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe, güçlü ekiplerin bulunduğu grupta üst tura geçmek için mücadele verecek.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taraftarların heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri de kesinleşti. İlk hafta maçları, 24-25 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Diğer haftalar şöyle sıralanıyor:

1. Hafta: 24-25 Eylül 2025

2. Hafta: 2 Ekim 2025

3. Hafta: 23 Ekim 2025

4. Hafta: 6 Kasım 2025

5. Hafta: 27 Kasım 2025

6. Hafta: 11 Aralık 2025

7. Hafta: 22 Ocak 2026

8. Hafta: 29 Ocak 2026

FENERBAHÇE’NİN GRUP RAKİPLERİ

Fenerbahçe, grup aşamasında karşılaşacağı takımlar ise şu şekilde belirlenmiş durumda: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa, Ferençvaroş, Victoria Plzen (D), Nice, FSCB (D), Stuttgart ve Brann (D).