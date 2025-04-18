Uefa Avrupa Ligi’nde 5-4 Zafer!

MAÇIN ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında, Manchester United ile Lyon karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan bu heyecan dolu mücadelede, uzatma dakikalarında 5 gol atıldı. Manchester United, Lyon’u 5-4 yenerek yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

LYON’UN GOL KAYITLARI

Lyon’un gollerini, Tolisso, Tagliafico, Mathis Cherki ve Lacazette kaydetti. Bu maçta özellikle Tolisso’nun 89. dakikada gördüğü kırmızı kart, Lyon’un maçtaki performansını etkileyen bir durum oldu.

MANCHESTER UNITED’IN BAŞARILI GOLLERİ

Manchester United’ın yarı finale yükselmesine katkı sağlayan goller ise 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1’de Diogo Dalot, 114. dakikada Bruno Fernandes’in penaltısı, 120. dakikada Mainoo ve 120+1’de Maguire’dan geldi. İki takım arasında daha önce oynanan ilk maçı da 2-2 tamamlanmıştı.