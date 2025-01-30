UEFA Avrupa Ligi’nde Türk Takımlarının Durumu

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON HAFTA MÜSABAKALARI DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi’nin grup aşamasının 8. ve son hafta maçları oynanıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray, play-off aşamasına katılmayı garanti altına alırken, diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bu kulvarda devam edebilmesi için mutlaka galip gelmeleri gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ajax ile Hollanda’da karşılaşırken, Beşiktaş bir diğer Hollanda takımı Twente ile deplasmanda mücadele ediyor. Fenerbahçe ise Danimarka’da Midtjylland ile oynuyor. İşte temsilcilerimizin tur geçme olasılıkları.

GALATASARAY PLAY-OFF’U GARANTİLEDİ VE İLK 8’İ HEDEFLİYOR

Son 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup olan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 18 gol atıp kalesinde 14 gol görerek +4 averaja sahip. Okan Buruk’un ekibi, Ajax deplasmanında galip gelerek ilk 8 içerisinde tamamlamayı ve doğrudan son 16 turuna geçmeyi amaçlıyor. Ancak diğer maçların sonuçları da belirleyici olacak. Galatasaray’ın, Hollanda’da kazanamadığı takdirde ilk 8 dışına düşme ihtimali bulunuyor; yalnızca tüm 14 puanlı takımların galip gelmesi ve Bodo Glimt’in en az 2 farklı kazanması durumunda bu olabiliyor.

CİMBOM’UN BERABERLİKTE DE ŞANSI VAR

Eğer Galatasaray, Ajax ile berabere kalırsa, diğer maçların sonucuna göre ilk 8’e girme ihtimali halen var. Sarı-kırmızılı ekibin averajı, Anderlecht ve FCSB’den daha iyi. Bu iki takım kaybettiği sürece Galatasaray, beraberlik alarak bile onları geçebilir. Bununla birlikte, Bodo Glimt, Viktoria Plzen ve Olympiakos’un galip gelememesi, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise’nın ise en fazla 3 farklı kazanması gerekiyor. Ajax’a yenilmesi halinde Galatasaray, 13 puan ile play-off aşamasına geçecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA TURLUYOR

Fenerbahçe, geride kalan 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan topladı ve Danimarka’da Midtjylland ile mücadele ediyor. Deplasmandan galip dönmesi halinde 12 puanla üst tura geçecek. Eğer Fenerbahçe, Midtjylland ile berabere kalırsa, diğer takımların sonuçları sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi’ndeki kaderini belirleyecek. Beraberlik durumunda, Fenerbahçe’nin averajı -2 olarak kalacak.

FENERBAHÇE’NİN BERABERLİK DURUMUNDAKİ ŞANSI

Fenerbahçe, beraberlik alırsa 10 puana çıkacak. Eğer Tottenham, Elfsborg’u yenerse, Fenerbahçe’nin PAOK ve Real Sociedad’ı geçmesi için bu takımların kaybetmesi gerekecek. Ajax’ın +7 averajı var ve 9 farklı yenilirse, Fenerbahçe ile puanı eşitlenecek. Ayrıca, Fenerbahçe’nin tek farklı mağlubiyeti, bazı koşullarda üst tura geçmesini sağlayabilir.

BEŞİKTAŞ’IN DURUMU VE FARKLI SENARYOLAR

Beşiktaş da Fenerbahçe ile aynı puana sahip ve 24. sırada yer alıyor. Twente deplasmanından galip dönmesi durumunda üst tura yükselebilecek. Beraberlik veya yenilgi durumunda farklı senaryolar devreye girebilir. Fenerbahçe’nin mağlubiyeti halinde, Maccabi Tel Aviv’in Porto’ya farkla yenmesi durumunda Beşiktaş’ın da Avrupa macerası sona erebilir.

TÜRK DERBİSİ İHTİMALİ ORTAYA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst turda Türk derbisi oynama ihtimali bulunuyor. Eğer yedinci haftadaki puan durumu sekizinci haftada da devam ederse, Galatasaray, 9. sırada yer aldığı için rakibi Beşiktaş veya Fenerbahçe olacak. UEFA’nın yeni sistemine göre, ilk 8 dışındaki takimlar aldıkları puanlar doğrultusunda eşleşiyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın potansiyel rakipleri arasında yer alması mümkün.