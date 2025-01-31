UEFA’da Çekilen Play-Off Kuraları İşte Eşleşmeler

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı. Avrupa futbolunun en prestijli kulüpler turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali ise Almanya’nın Münih Futbol Arena’da gerçekleşecek.

EŞLEŞMELER VE TARİHLER

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Bu tura kalmayı başaran iki takım, 31 Mayıs 2025’te finale yükselmek için mücadele edecek.

PLAY-OFF TURU MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi’ndeki eşleşmeler şu şekilde belirlenmiştir:

– Brest – Paris St Germain

– Benfica – Monaco

– Juventus – PSV

– Feyenoord – Milan

– Manchester City – Real Madrid

– Club Brugge – Atalanta

– Sporting – Borussia Dortmund

– Bayern Münih – Celtic