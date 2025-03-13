UEFA’nın Julian Alvarez Penaltısı Açıklaması

UEFA’DAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

UEFA, Şampiyonlar Ligi kapsamında meydana gelen Atletico Madrid – Real Madrid karşılaşmasının ardından resmi bir bildirimde bulundu. Açıklamaya göre, Julian Alvarez’in iptal edilen penaltısı sebebiyle Atletico Madrid, UEFA’ya başvuruda bulundu. UEFA’nın paylaşımında, Alvarez’in penaltı atışından önce destek ayağıyla topa temas ettiğine dikkat çekildi. “VAR’ın hakemi uyararak golün iptalini söylemesi gerekiyordu” denildi.

PENALTILARDA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ PLANI

Ayrıca, UEFA, penaltılarda çift vuruşla ilgili yeni bir düzenleme yapmak üzere harekete geçiyor. UEFA’nın açıklamasında, Alvarez’in pozisyonuyla ilgili olarak, kasıtsız durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi adına FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı belirtiliyor. Bu değişiklik, futbolun kurallarında önemli bir güncelleme anlamına geliyor.