“UEFA’nın Kadın Futboluna 1 Milyar Euro”

KADIN FUTBOLUNDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM HEDEFİ

Kadın futbolunda sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı amaçlayan UEFA, 6 yıllık stratejik planını duyurdu. UEFA’nın internet sitesinde yayımlanan yeni kadın futbol stratejisi kapsamında, 4 uzun vadeli hedef doğrultusunda 8 stratejik öncelik belirlendi. Bu hedefler, kadın futbolunun 2030 yılına kadar eşi benzeri görülmemiş seviyelere çıkarılmasını sağlamak için tasarlandı. UEFA, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu projelerine 1 milyar avroluk rekabet geliri ve UEFA yatırımı sözü verdi. Yeni rekabet sisteminin ve formatının uygulanmasının ardından 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası düzenlenecek; güncellenmiş UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon itibarıyla kulüp bazında ikinci büyük kupa organizasyonu da başlatılacak. UEFA, bu strateji ile futbolu tabana yayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor; böylece futbolun Avrupa’nın her yerinde en çok oynanan takım sporu olmasını sağlamak istiyor. Mevcut durumda Avrupa’da 6 tam profesyonel lig ve 5 bin kadın sporcu lisanslı futbol oynamakta. UEFA, bu plan ile profesyonel lig ve sporcu sayısını artırmayı umuyor.

DURDURULAMAZ HEDEFİYLE YOLA ÇIKILIYOR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, açıklamasında, “Futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçlayan yeni bir 6 yıllık strateji olan ‘Durdurulamaz’ı başlattık. ‘Durdurulamaz’, sürdürülebilir bir geleceğin temeli ve kadın futbolunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamızdır. Misyonumuz basit: Kadın futbolunun Avrupa spor topluluğunda önemli bir yer edinmesine yardımcı olmak.” ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunun Avrupa’da her geçen yıl büyüdüğünü dile getiren UEFA Kadın Futbolu Genel Müdürü Nadine Kessler, “Avrupa’da kadın futbolu hiç bu kadar iyi bir konumda olmamıştı. Tüm Avrupa ulusal dernekleri, ligleri, kulüpleri, oyuncuları, taraftarları ve ortaklarıyla yolculuğumuzun bir parçası olarak yatırım yapmaya ve oyunu kolektif olarak ileriye taşımaya devam etme sözümüz var; çünkü kadın futbolu ‘Durdurulamaz.” şeklinde konuştu.

TFF’DEN DE DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, “Kadın Futbolu İçin Tam Zamanı” sloganıyla geçtiğimiz yıl kendi stratejisini oluşturan TFF, benzer hedefler ve planlarla bu projeye destek veriyor. TFF Kadın Futbolu Direktörlüğü, Kadınlar Türkiye Kupası’nın bu sezon tarihte ilk kez düzenlenmesi için çalışmalara devam ederken, 2026-27 sezonundan itibaren kadın futbol liglerinde profesyonelliğe geçiş hedefleniyor. Kadın futbolunun dünya genelinde yükselen bir değer olduğunu ifade eden TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, “Genç kızlar bölge seçmeleri kapsamında kadın milli takımlarımıza alt yaş kategorilerinde futbolcu kazandırılmaktadır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı kurulması için çalışmalara devam edilmekte. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin profesyonel olması için yoğun çaba sarf ediliyor. Gözle görünür adımlarla kadın futbolunun ülkemizde yaygınlaşması ve popülerleşmesi için TFF olarak gerekli hamleleri yapıyoruz. Bu sevindirici gelişmeler bağlamında UEFA’nın ‘Durdurulamaz’ isimli yeni kadın futbol stratejisini çok önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.