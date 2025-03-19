UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul’da

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI İSTANBUL’DA SERGİLENİYOR

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin simgesi haline gelen kupası, turnuvanın sponsorlarından Oppo tarafından İstanbul’a getiriliyor. Futbolseverler, Divan Kuruçeşme’de sergilenen dev kupa ile buluşma heyecanı yaşıyor.

KUPANIN SAHİBİ MÜNİH’TE BELİRLENECEK

2024-2025 sezonunun şampiyonunun, Mayıs ayında Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da belli olacağı duyuruldu. İstanbul’da sergilenen bu etkileyici kupa, finalde zafer kazanan takımın oyuncularının ellerinde yükselecek ve böylece tarihe geçecek.