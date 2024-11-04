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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Dördüncü Hafta Başlıyor!

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta coşkusu, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirecek maçlarla devam ediyor. Avrupa’nın kulüp bazındaki en önemli organizasyonu olan bu turnuvada, haftanın maç programı yarın TSİ 20.45’te start alacak.

İLK MAÇLAR DÜZENLENİYOR

Yarın oynanacak olan maçlarda PSV Eindhoven ile Girona karşı karşıya gelirken, diğer bir mücadelede Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb ile mücadele edecek. Bu karşılaşmalar, turnuvadaki çekişmeyi artıracak ve heyecanı doruk noktasına taşıyacak.

ÖNEMLİ

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. Hafta Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın başlayacak. Futbolseverler, yeni formatta oynanacak 9 karşılaşmanın programını sabırsızlıkla bekliyor.
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