Uefa Şampiyonlar Ligi’nde Elendi

REAL MADRID’DE ANCELLOTTI İLE YOLLAR AYRILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Arsenal’a elenen Real Madrid, LaLiga’yı ise şampiyon Barcelona’nın ardından 84 puanla ikinci sırada tamamladı. Bu başarısızlığın sorumluluğu Carlo Ancelotti’ye kesildi ve İtalyan teknik direktör ile yollar ayrıldı. Real Madrid, yeni teknik direktör olarak Xabi Alonso’yu göreve getirdi ve eski futbolcusuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Xabi Alonso, Bayer Leverkusen’in önceki teknik direktörü olarak takımın başındaki görevine başladı.

XABI ALONSO’NUN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Xabi Alonso’nun önümüzdeki sezonki hedefi, hem LaLiga hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olarak belirlendi. Real Madrid’de Türk futbolseverler, geçtiğimiz sezon Arda Güler’i büyük bir ilgiyle takip etti. Genç futbolcunun her gelişmesi gündem olurken, Ancelotti’nin tercihleri hem Türkiye’de hem de İspanya’da eleştirildi. Arda Güler’in, geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamamış olması, futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 42 maça çıktı. Eski Fenerbahçe yıldızı, bu 42 karşılaşmada beş gol atıp dokuz asist yaparak 14 gole direkt katkı sağladı. Los Blancos ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Arda Güler’in güncel piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak belirlendi. Gözler, genç futbolcunun takımdaki geleceğinde.