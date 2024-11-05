UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid-Milan Maçı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV MAÇ GÜNDEME GELİYOR

İspanyol futbolunun köklü kulübü Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 4. hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Milan’ı ağırlıyor. Karşılaşma, Türkiye’nin en yüksek oranları ile Misli’de izlenirken, bugün saat 23.00’te Santiago Bernabeu Stadyumu’nda başlayacak. Maçın hakemi Sloven Slavko Vincic olurken, yardımcı hakemlik görevini de Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

GEÇMİŞ PERFORMANSLAR VE İSTATİSTİKLER

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihindeki Milan ile oynadığı son yedi karşılaşmanın beşini kazanmayı başardı ve en son karşılaştıklarında 2-0’lık bir üstünlük sağladı. Milano ekibi ise 2009 Ekim’deki 3-2’lik zaferinden bu yana Real Madrid karşısında galibiyet deneyimi yaşayamadı.

ARDA GÜLER’İN DURUMU

Son haftalarda yedek kalan milli futbolcumuz Arda Güler’in yine kulübede oturması bekleniyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin, Arda’ya ikinci yarıda fırsat vermesi muhtemel görünüyor.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Real Madrid, 2022/23 sezonunda oynadığı 25 Şampiyonlar Ligi maçında 25 golle dikkat çeken Vinicius Junior’la sahada olacak. Genç yıldız Jude Bellingham ise en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncu olarak öne çıkıyor. Luka Modric, 99. Şampiyonlar Ligi maçını bu karşılaşmada oynayarak Toni Kroos’u geçip, en fazla ilk 11’de sahaya çıkan orta saha oyuncusu unvanını eline geçirebilir.

MUHTEMEL KADROLAR

Real Madrid’in olası kadrosu: Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Modric; Bellingham; Vinicius, Mbappe. Milan ise şu şekilde sahaya çıkabilir: Maignan; Emerson, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.

MAÇTAN NOTLAR VE ORANLAR

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde evindeki son 15 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. (12 galibiyet, 3 beraberlik) Ayrıca, ev sahibi ekip son 5 maçında “Karşılıklı Gol Var” sonucunuyla sahadan ayrıldı. Diğer taraftan Milan, deplasmandaki son 3 maçında gol atamadı. İki ekip arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 4’ü de “Karşılıklı Gol Var” sonuçlandı. Misli üyelerinin %65’i bu maçta Real Madrid’in evinde galip geleceğini tahmin ediyor.

Misli’de yapılan oranlara göre, Real Madrid’in kazanma ihtimali 1.31 olarak belirlenirken, Milan’ın galibiyetine 5.77, beraberliğe ise 4.60 oran veriliyor.