Uefa Şampiyonlar Ligi’nde Şampiyon PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BAŞLADI

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olarak bilinen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final maçı heyecanı yaşandı. Luis Enrique’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fransız takımı Paris Saint-Germain ile İtalyan ekip Inter, Simone Inzaghi yönetiminde kıyasıya mücadele etti. Münih’teki Allianz Arena’da gerçekleşen bu kritik karşılaşmada kazanan taraf, 5-0’lık skorla PSG oldu.

PSG İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Rumen hakem Istvan Kovacs’ın yönettiği karşılaşmada hızlı bir başlangıç yapan taraf PSG oldu. 12. dakikada Achraf Hakimi’nin golüyle öne geçen Fransız ekibi, 20. dakikada Desire Doue’nin kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0’lık avantajla tamamladı.