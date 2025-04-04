Uefa, Türk Takımlarının Gelirlerini Açıkladı. Galatasaray 32 Milyon Euro Kazandı. Fenerbahçe 9 Milyon, Beşiktaş 5 Milyon Aldı

UEFA’NIN 49. KONGRESİ BELGRAD’DA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. genel kurul toplantısını Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenledi. Kongre sonrasında 2023-2024 sezonuna ait finansal veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

GALATASARAY UEFA’DAN EN FAZLA GELİR ELDE EDEN TÜRK TAKIMI OLDU

Açıklanan verilere göre, UEFA organizasyonlarından en yüksek geliri elde eden Türk kulübü Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarını Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırada tamamlayarak 31 milyon 85 bin euro kazandı. Takım, devamında mücadele ettiği Avrupa Ligi’nden ise 1 milyon 276 bin euro gelir elde etti. Toplamda 32 milyon 361 bin euroya ulaşan Galatasaray, Türkiye’den en fazla UEFA geliri sağlayan takım unvanını korudu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

Konferans Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe, bu süreçte 9 milyon 34 bin euro gelir elde etti. Beşiktaş ise Konferans Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak 5 milyon 187 bin euro kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN KULÜPLERE SAĞLADIĞI EKONOMİK AVANTAJ

Rakamlar, Şampiyonlar Ligi’nin kulüplere sağladığı ekonomik avantajı bir kez daha gözler önüne serdi. Galatasaray’ın grup aşamasından elde ettiği gelir, diğer UEFA turnuvalarına kıyasla belirgin şekilde yüksek seviyede kaldı.