Uefa Yeray Alvarez’e 10 Ay Men!

DOPİNG TESTİ SONUCUNDA CEZA

İspanya LaLiga ekibi Athletic Bilbao’nun savunma oyuncusu Yeray Alvarez, doping testi sonucunda yasaklı maddeye rastlanmasının akabinde UEFA tarafından ceza aldı. 30 yaşındaki stoper, 10 ay men cezasıyla karşı karşıya kaldı. Yeray, Nisan 2026’ya kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek.

TEST SONUCUNUN DETAYLARI

Yeray’ın pozitif testi, geçtiğimiz mart ayında Manchester United ile oynanan Avrupa Ligi maçı sonrasında gerçekleştirilen testte ortaya çıktı.

YERAY ALVAREZ’İN AÇIKLAMALARI

Futbolcu, sonuçları reddederek, yasaklı maddeye sebep olabilecek durumun saç dökülmesine karşı kullanılan bir ürün olabileceğini dile getirdi. Yeray, bu tedavi sürecinin eşine ait bir ürün olduğunu ve kendisinin bu maddeyi farkında olmadan kullandığını belirtti. Ayrıca, daha önce testis kanserini yenmiş olan Yeray, alopeciayı (saç dökülmesi) önlemek amacıyla koruyucu tedavilere devam ettiğini de vurguladı.

UEFA’NIN KARARI

UEFA Disiplin Kurulu, oyuncunun kasıtlı olarak yasaklı madde kullanmadığını kabul etmesine rağmen, ihmal gerekçesiyle 10 aylık cezanın onaylandığını açıkladı. Bu karar, haziran ayında geçici olarak uygulanmaya başlamıştı.