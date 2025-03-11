Ufuk Sarıca Beyin Pıhtısını Atlattı

UFUK SARICA’NIN HASTANE SÜRECİ

Muğla’da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Ufuk Sarıca, basketbolseverler arasında büyük bir endişe yarattı. Beynine pıhtı atması nedeniyle kritik bir döneme giren Sarıca, hastanede uygulanan hızlı ve etkili müdahale sayesinde hayati tehlikeyi atlattı. Şu anda sağlık durumu titizlikle izlenen tecrübeli antrenörün tedavisi hastanede devam ediyor. Sevenleri ve basketbol camiası, Ufuk Sarıca’nın en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualar ediyor.

KARŞIYAKA’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Karşıyaka Basketbol Kulübü, eski başantrenörlerinden Ufuk Sarıca’nın yaşadığı bu üzücü olay üzerine bir açıklama yaptı: “Türk basketbolunun en önemli isimlerinden Ufuk Sarıca’nın, Muğla’da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığını büyük üzüntüyle öğrendik. Beynine pıhtı atan Sarıca, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisi hastanede devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” Bu açıklama, Sarıca’ya duyulan derin sevgi ve desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

UFUK SARICA KİMDİR?

13 Haziran 1972 tarihinde dünyaya gelen Ufuk Sarıca, hem oyuncu hem de antrenör olarak Türk basketboluna önemli katkılarda bulunan bir isimdir. Oyunculuk kariyerinde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev alan Sarıca, Efes Pilsen ile birçok başarı elde etti. Toplamda 187 kez milli forma giyen efsane, 98 kez A Milli Takım’da sahne aldı. Antrenörlük serüveninde ise Beşiktaş, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka gibi büyük kulüplerin başında bulundu. 2017 yılında Türkiye Milli Basketbol Takımı’nın başına geçen Sarıca, son olarak Karşıyaka Basketbol takımının başantrenörlüğünü yürütmekteydi.