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Uğur Genç’in Cansız Bedeni Bulundu

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OLAYIN BAŞLANGICI

Öğretmenler Mahallesi’nde yaşayan Uğur Genç’ten haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş. İhbar sonrasında harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eshab-ı Kehf Mağarası civarındaki ormanlık alanda Genç’e ait 01 DJ 240 plakalı aracı tespit etmiş.

İNCELENEN ARAÇ VE BULGULAR

Otomobilin önünde yapılan incelemede, Uğur Genç’in cansız bedeni bulunmuş. Genç’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapmak için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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