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Uğur Genç’in Cansız Bedeni Bulundu

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Öğretmenler Mahallesi’nde yaşayan Uğur Genç’ten haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar üzerine hemen harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eshab-ı Kehf Mağarası yakınlarındaki ormanlık alanda Genç’e ait 01 DJ 240 plakalı otomobili tespit ediyor.

DURUMUN CİDDİYETİ

Otomobilin önünde yapılan incelemede, Uğur Genç’in cansız bedeni bulunuyor. Genç’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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