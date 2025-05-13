Uğurcan Çakır, Finalde KUPAYI İSTİYORUZ

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Maç, Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’de başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Kritik müsabakadan önce Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır basın toplantısı düzenledi.

KUPAYI KAZANMAK VE AVRUPA’YA GİTMEK

Uğurcan Çakır, yaptığı açıklamada bazı ağrılar yaşadığını, bu sebeple iki antrenmana katılamadığını ancak son antrenmanda takımla birlikte çalıştığını bildirdi. Çakır, “Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız.” diyerek hedeflerini açıkladı.

SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Trabzonspor kalecisi Uğurcan, bu karşılaşmanın kendileri için sezonun en önemli maçı olduğunu vurguladı ve “Kulübümüz için bir kupa daha hediye etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

SON İDMANDA KENDİMİ DENEDİM

Çakır, son idmanda kendini denediğini belirterek, “İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim.” ifadelerini kullandı.

MUSLERA HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Fernando Muslera hakkında da konuşan Uğurcan, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.