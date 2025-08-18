Gündem

Uğurcan Çakır’la İlgili Resmi Açıklama

UĞURCAN ÇAKIR’IN FENERBAHÇE İLE ANILMASI

Fenerbahçe’nin daha önce de sıkça gündeme getirdiği deneyimli kaleci Uğurcan Çakır’ın adı, Sarı-Lacivertli takım ile yeniden anılmaya başladı.

TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI MI?

Hatta bazı kaynaklar, Uğurcan için İsmail Yüksek ve bonservis karşılığında anlaşma sağlandığını öne sürdü. Trabzonspor, konu hakkında gece geç saatlerde resmi bir açıklama yaptı.

TRABZONSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır ile ilgili iddialar üzerine NOW Spor’a açıklamalarda bulundu. Doğan, “Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok” ifadelerini kullandı.

