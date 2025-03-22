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Uğurcan Çakır Transferine Dair Gelişmeler

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HAYRAN BIRAKAN PERFORMANS

Süper Lig’de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır transferiyle ilgili heyecan verici gelişmeler gündeme geldi. Trabzonspor’un yıldız kalecisi, çıktığı her maçta kendisine hayran bırakarak, dikkat çekmeyi başarıyor.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞME

Uğurcan Çakır’ın adı, özellikle ara transfer döneminde Galatasaray ile sıkça anılıyor. Fernando Muslera’nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu duruma bağlı olarak sarı kırmızılı ekip, kaleci pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Bu bağlamda gündemdeki en önemli isimlerden biri olan Uğurcan Çakır’ın Galatasaray ile görüştüğü iddia ediliyor.

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