Ukrayna’da Barış İçin Kritik Görüşmeler

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışçıl bir çözüm yolu bulmak ve ateşkese ulaşmak için aktif bir diplomasi süreci yürütüyor. Rubio, Avrupa’da üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleriyle, İstanbul’da 15 Mayıs’ta düzenlenecek barış müzakereleri için zemin hazırlaymayı hedefliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu müzakerelerin Ukrayna’da kalıcı barış için kritik adımlar içereceğini açıkladı.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Ukrayna’daki ateşkese giden yol ve kalıcı barış süreci için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Bakanlık, liderlerin bu süreçte koordinasyonun önemini vurguladığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlamayı önermiştir. Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşmeler için platform sağlamasını istemeyi düşündüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise İstanbul’daki görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti. Trump, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olursa oraya uçabilirim” sözleriyle İstanbul zirvesine katılma ihtimalini açık bıraktı.

BARİŞ SÜRECİNDEKİ KRİTİK HAFTA

Rubio’nun Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış çabalarının hızlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Daha önce Paris ve Londra’da yapılan görüşmelerde, ABD’nin önerdiği ateşkes çerçevesi tartışıldı; ancak taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadı. İstanbul’da düzenlenecek müzakereler, hem Ukrayna’nın hem de Rusya’nın somut öneriler sunması gereken bir döneme denk geliyor. Rubio’nun, Avrupa’daki müttefikleri sürece daha fazla destek vermeye çağırdığı da biliniyor.