Ukrayna’da Barış Müzakereleri İçin Adımlar

DIPLOMASI TRAFİĞİ BAŞLATILDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışçıl bir çözüm yolu bulmak ve ateşkese zemin hazırlamak amacıyla yoğun bir diplomasi yürütüyor. Rubio, Avrupa’daki üst düzey liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek barış müzakerelerine hazırlık yapmayı hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin kalıcı bir barış için önemli adımları içerdiğini duyurdu.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Ukrayna’da ateşkese ulaşma ve kalıcı barış süreci için atılabilecek adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Bakanlık, liderlerin bu sürecin koordinasyonu üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerinin 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşmeler için bir platform sağlayacağı yönünde destek isteyeceğini ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’daki müzakerelerden olumlu sonuç alınacağına inandığını dile getirdi ve “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” sözleriyle İstanbul zirvesine katılma ihtimalini açık bıraktı.

BARIŞ SÜRECİ KİLİT HAFTAYA GİRİYOR

Rubio’nun Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeler, barış çabalarının hızlandığı bir döneme denk geliyor. Daha önce Paris ve Londra’da yapılan toplantılarda, ABD’nin önerdiği ateşkes çerçevesi görüşülmüş, ancak uzlaşma sağlanamamıştı. İstanbul’daki müzakereler, Ukrayna’nın ve Rusya’nın somut öneriler sunması gereken kritik bir dönemde gerçekleşecek. Rubio’nun, Avrupa’daki müttefikleri bu süreçte daha fazla destek vermeye çağırdığı biliniyor.