Dünya

Ukrayna Euro’ya Geçiş Yapmayı Planlıyor

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Ukrayna, para birimi Grivna’yı Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi hedefliyor. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, Reuters’a verdiği röportajda, euroya geçiş için teknik çalışmaların başladığını duyurdu.

KÜRESEL PİYASALARLA İLGİLİ KONU

Pışnıy, bu kararın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Pışnıy, özellikle AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin bu kararın arka planında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ukrayna, şu anda AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın reform sürecine kararlılıkla devam etmesi durumunda 2030’a kadar birliğe tam üye olabileceğini belirtti.

YENİ ANLAŞMALAR YAPILDI

Diğer taraftan, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta ‘ekonomik ortaklık’ anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nadir toprak elementlerinin kullanımını kapsarken, ABD’nin şimdiye kadarki askeri ve mali desteği karşılığında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini sağlıyor. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale’in stratejistlerinden Phoenix Kalen, Ukrayna’nın bu adımla değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını belirtti ve “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle” değerlendirmesinde bulundu. Benzer bir adımı Moldova da atmıştı; bu yılın başında Moldova Leyi’nin referans para birimi dolardan euroya çevrildi.

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